Тина Кароль оголила грудь в сексуальном платье: фото

Украинская певица Тина Кароль не прекращает поражать поклонников весьма откровенными снимками и образами. На днях артистка приняла участие в фестивале, где засветила пикантный сценический наряд.

17 августа во Львове отгремело одно из ожидаемых музыкальных событий года – фестиваль "Украинская песня / Ukrainian Song Project 2019". Организаторы шоу подготовили для меломанов много сюрпризов, в частности, пригласили на концерт популярных артистов – Арсена Мирзояна, MELOVIN, Alyosha, TARABAROVA, TAYANNA, Jerry Heil, группы "Без Обмежень", DILEMMA и других. Среди хедлайнеров фестиваля была и талантливая Тина Кароль, которая поразила зрителей своим выходом.

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Для выступления певица выбрала роскошное платье малинового цвета от бренда The Coat. Наряд Тины Кароль был с плиссировкой и широкими рукавами, которые сделали ее образ сказочным. Однако больше всего привлекла внимание людей зона декольте. Сценическое платье артистки было с треугольным вырезом, поэтому ткань едва прикрывала пышную грудь Тины Кароль.



Тина Кароль на фестивале "Украинская песня" / Фото: пресс-служба



Певица Тина Кароль / Фото: Insragram / @tinakarol_fantina



Тина Кароль обнажила пышную грудь / Фото: Insragram / @tinakarol_fantina



Тина Кароль во Львове / Фото: Insragram / @tinakarol_fantina



​Потрясающая Тина Кароль / Фото: Insragram / @tinakarol_fantina

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Перед фестивалем Тина Кароль призналась, что для нее интересен фестиваль "Украинская песня". Артистка, которая сейчас записывает альбом в США, хочет убедиться, что ее песни до сих пор восхищают меломанов. Затем на сцене во Львове она исполнила свои известные хиты – "Перечекати", "Україна – це ти", "Намалюю тобі зорі", "Закрили твої очі", "Ніжно".

Мне интересен этот проект, хочу посмотреть в глаза публике и понять, в правильном ли направлении я иду,

– рассказывала ранее Тина Кароль.