Тина Кароль ошеломила эротическим фото в боди

73 Читати новину українською
Тина Кароль в эротической съемке / Instagram / @tina_karol

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль взбудоражила сеть сексуальным снимком. Артистка опубликовала фотографию на инстаграм-странице, представ перед фанатами в черном боди.

Певицу Тину Кароль давно называют секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Это и неудивительно, ведь каждый публичный выход артистки гармонично сочетает женственность и сексуальность. В основном Тина Кароль предстает перед поклонниками в дизайнерских платьях с соблазнительным декольте или разрезом на ноге. Однако на этот раз снимок звезды превзошел все ожидания подписчиков ее блога.

Читайте также: В корсетном платье от Versace: Тина Кароль поразила трендовым образом

Тина Кароль снялась в обольстительной фотосессии, примерив черное боди от бренда Unique Lingerie. Наряд подчеркнул стройные формы артистки и обнажило ее ноги. Эротичности снимку добавила поза, которую выбрала Тина Кароль. Вероятно, благодаря ей фотография получила бешеную популярность после публикации.

Известно, что автором фото была Анна Гончарова. Фотограф не впервые сотрудничает с Тиной Кароль и создает для нее эффектные черно-белые снимки. Ранее артистка вставала перед камерой Гончаровой в черных брюках и майке или в сетчатом платье. И на новом кадре, обычный look Тина Кароль с легкостью превратила в фэшн-образ, добавив к фотографиям своей особой пикантности.

 

Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
сегодня
22434
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Тина Кароль
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:01 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 43162
сегодня 13:23 Когда зажгут главную новогоднюю елку 2020 года в Киеве: дата
Юлія Турелик 180
сегодня 13:00 Что Андре Тан рекомендует надевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде
Юлія Михайлова 3404
сегодня 12:00 Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте
Яніна Ткачук 1654
сегодня 09:00 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 6439
Новости
Больше новостей
Залиште відгук