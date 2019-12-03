Тина Кароль ошеломила эротическим фото в боди

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль взбудоражила сеть сексуальным снимком. Артистка опубликовала фотографию на инстаграм-странице, представ перед фанатами в черном боди.

Певицу Тину Кароль давно называют секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Это и неудивительно, ведь каждый публичный выход артистки гармонично сочетает женственность и сексуальность. В основном Тина Кароль предстает перед поклонниками в дизайнерских платьях с соблазнительным декольте или разрезом на ноге. Однако на этот раз снимок звезды превзошел все ожидания подписчиков ее блога.

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Тина Кароль снялась в обольстительной фотосессии, примерив черное боди от бренда Unique Lingerie. Наряд подчеркнул стройные формы артистки и обнажило ее ноги. Эротичности снимку добавила поза, которую выбрала Тина Кароль. Вероятно, благодаря ей фотография получила бешеную популярность после публикации.

Известно, что автором фото была Анна Гончарова. Фотограф не впервые сотрудничает с Тиной Кароль и создает для нее эффектные черно-белые снимки. Ранее артистка вставала перед камерой Гончаровой в черных брюках и майке или в сетчатом платье. И на новом кадре, обычный look Тина Кароль с легкостью превратила в фэшн-образ, добавив к фотографиям своей особой пикантности.