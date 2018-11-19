Тина Кароль отпраздновала юбилей сына в Лондоне: видеофакт

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Тина Кароль отпраздновала день рождения сына
Тина Кароль отпраздновала день рождения сына / hochu.ua

Популярная певица Тина Кароль, несмотря на насыщенный гастрольный график не забывает о своих родных. Артистка отпраздновала юбилейный 10-ый день рождения своего сына Вениамина.

18 ноября сыну Тины Кароль исполнилось 10 лет. Вениамин, который учится и живет в Великобритании, решил отпраздновать день рождения в кругу друзей.

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На юбилей приехала и его звездная мама – Тина Кароль. Артистка пригласила детей в один из развлекательных центров Лондона. Там знаменитая украинка угостила друзей своего сына любимыми блюдами детей – пиццей, картошкой фри и другими вкусностями. Кроме этого, у школьников была возможность развлечься. На кадрах, опубликованных Тиной Кароль в Instagram-Stories, видно, что в развлекательном центре много игровых автоматов.

 

Не забыла Тина Кароль и о праздничном торте. 10-летний Вениамин задул свечи под бурные овации его друзей.

Стоит отметить, что поклонники артистки засыпали мальчика поздравлениями. После праздника Вениамин записал слова благодарности всем людям, написавшим ему в блоге его звездной мамы. Сын Тины Кароль обратился к фан-группе на английском и украинском, чем умилил сеть.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Великобритания Дети и несовершеннолетние Тина Кароль Музыка
Источник: 24 Канал
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