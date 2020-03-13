Тина Кароль перенесла мартовские концерты из-за коронавируса: известны новые даты

Популярная украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль перенесла 19 концертов, которые были запланированы на март, в связи с пандемией коронавируса. Знаменитость сообщила поклонникам новые даты.

Тина Кароль присоединилась к числу артистов, которые отменили или перенесли свои выступления. Певица начала всеукраинский тур. На март было запланировано 19 концертов, однако из-за объявления карантина, звезда перенесла свои выступления на май-июль 2020 года. Об этом Тина сообщила на своей инстаграм-странице.

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Такие меры пришлось принять для безопасности зрителей и уменьшения рисков распространения инфекции. Артистка заверила поклонников, что все билеты, которые были куплены ранее, являются действительными, и призвала поклонников беречь себя.

Новые даты выступлений Тины Кароль:

25 мая Бердянск

26 мая Энергодар

27 мая Каменское

28 мая Мелитополь

29 мая Покровск

01 июня Трускавец

02 июня Радивилов

03 июня Дубно

04 июня Червоноград

09 июня Ковель

10 июня Владимир-Волынский

11 июня Луцк

12 июня Ровно

14 июня Жмеринка

15 июня Могилев-Подольский

16 июня Умань

17 июня Белая Церковь

20 июня Смела

21 июня Александрия

22 июня Горишни Плавни

23 июня Миргород

28 июня Бурштын

29 июня Коломыя

30 июня Долина

01 июля Новый Раздел

02 июля Золочев