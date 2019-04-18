Тина Кароль подчеркнула стройную фигуру соблазнительным платьем: фото

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Тина Кароль на открытии бутика Balmain
Тина Кароль на открытии бутика Balmain / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль покорила поклонников соблазнительным образом на светском мероприятии. Артистка предстала в бархатном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Тина Кароль давно стала своеобразным символом женственности и нежности в Украине. Каждый ее публичный выход очаровывает тысячи поклонников, которые с удовольствием следят за новинками гардероба певицы.

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На днях поп-дива стала приглашенной гостьей открытия бутика Balmain. Светское мероприятие состоялось в Киеве и объединило немало представителей украинского шоу-бизнеса. Однако Тина Кароль сумела подобрать платье, которое выделяло ее среди других красавиц.

Перед камерами она предстала в бархатном платье, которое идеально подчеркнуло пышную грудь артистки и ее стройную талию. Наряд имел немаленький разрез на ноге, что придало пикантности образу Тины Кароль. К платью от Balmain артистка подобрала эффектные темно-красные туфли и каблуке и сумочку, стоимость которой оценивают в почти 40 тысяч гривен. Идеальная укладка волос, красный маникюр и макияж с акцентом на губы завершили игривый look Тины Кароль.

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль на світському заході
Тина Кароль на светском мероприятии / Instagram / @tina_karol

Співачка Тіна Кароль в оксамитовій сукні
Певица Тина Кароль в бархатном платье / Instagram / @tina_karol

Сексуальний образ тіни Кароль
Сексуальный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol

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Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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