Тина Кароль поделилась, как рассказала сыну о потере отца: полезный совет

Украинская певица Тина Кароль приняла участие в откровенном выпуске шоу "Слава+" на ютуб-канале "Люкс ФМ". В разговоре со Славой Деминым она рассказала о пережитом горе, связанном с потерей мужа Евгения Огира, а также о том, как об этом рассказала сыну.

Сейчас сыну Тины Кароль и покойному мужу певицы Вениамину – 11 лет. И хотя мальчик сейчас учится в Великобритании в украинской семье, певица часто с ним видится и рассказывает о себе как об очень домашней женщине.

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На вопрос журналиста, помнит ли 11-летний сын Вениамин своего отца, она ответила утвердительно.

Веня любит папу. У него такая память, у Вени моего, что он меня порой пугает. Он может вспомнить детство. Он помнит, что ему говорил папа, какие там приколы были. Он всегда так делал: чики-чики, щипая за руки. И он это повторяет даже сейчас. И вообще он его копия. Такая же фигура. Такой же маленький пухлиш,

– призналась артистка.

Относительно того, как она решилась рассказать сыну о потере отца, когда ему было всего лишь четыре года, Тина отметила, что подошла к этому по-научному.

"Как только ты начинаешь придумывать сказку: улетел, ушел и обещал вернуться... Просто есть: вот болезнь, вот клетка, вот желудок, вот причинно-следственные связи (это я сейчас тебе так говорю). Книга по анатомии открывается, и когда это все происходит с научной точки зрения – все по-другому", – поделилась советом для украинцев Тина Кароль.

Больше о жизни Тины Кароль – в спецвыпуске СЛАВА+: