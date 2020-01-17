Тина Кароль появилась в обольстительном образе на светском мероприятии

Знаменитая украинская исполнительница неизменно поражает поклонников своим изысканным стилем и соблазнительными нарядами, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Не стал исключением и последний публичный выход Тины Кароль, которая появилась в деловом комбинезоне с прозрачной корсетной вставкой.

Популярная певица вчера, 16 января, стала гостьей презентации юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны". Звездная тренерка проекта смогла выделиться своим эффектным образом среди знаменитых коллег украинского шоу-бизнеса.

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Для светского мероприятия Тина Кароль выбрала довольно сдержанный образ, который сумел подчеркнуть ее роскошные формы. Исполнительница выбрала черно-белый комбинезон от грузинского дизайнера David Koma. Откровенности обольстительной певице добавила прозрачная корсетная вставка и черный тонкий ремешок, который акцентировал внимание на стройной талии Тины Кароль.

Народная артистка Украины дополнила образ черными лакированными туфлями на шпильке, белым маникюром и неизменными голливудскими локонами. В макияже и с аксессуарами Тина Кароль решила быть сдержанной. Она дополнила наряд серебряным браслетом и красной помадой.



Обольстительный образ певицы Тины Кароль / Instagram / @tina_karol



Обольстительный образ певицы Тины Кароль / Instagram / @tina_karol



Обольстительный образ певицы Тины Кароль / Instagram / @tina_karol

Напомним, что вокальное талант-шоу "Голос страны" в 2020 году станет юбилейным. Проект, который ищет певческие таланты откроет свои двери в десятый раз, 19 января. Представители телешоу обнародовали имена звездных тренеров. Судейское кресло заняли украинская певица Тина Кароль и молдавский артист Дан Балан, певец Монатик и звездные супруги Потапа и Насти Каменских, которые разделят двойное кресло.