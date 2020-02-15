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Тина Кароль появилась в откровенном платье в полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020: фото

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Певица Тина Кароль / Instagram / @eurovision.ua

Сегодня, 15 февраля, стартовал второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Известная украинская певица, очаровательная Тина Кароль, которая в этом году является одним из судей конкурса, неизменно поразила своим изысканным нарядом. Для главного музыкального события года поп-дива выбрала откровенное черное платье.

В судейском составе Нацотбора на Евровидение-2020 произошли существенные изменения. Теперь к числу тех, кто оценивает претендентов на победу, входят певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и эксперт в музыкальной индустрии Виталий Дроздов. Именно они на прошлой неделе в первом полуфинале вместе со зрителями выбрали трех финалистов отбора. Тогда невероятная Тина Кароль появилась в платье в бельевом стиле, а сегодня она очаровала своим появлением в облегающем черном платье.

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Красавица Тина решила не изменять своему имиджу и еще раз продемонстрировала роскошный вкус. Для этого выхода она выбрала черное платье с открытыми плечами и откровенным декольте. Ее пикантный образ поражает. Такой наряд артистка совместила с босоножками черного цвета на высоком каблуке.

Среди аксессуаров на ней были миниатюрные серьги, кольца и браслет, которые гармонично сочетались с ее аутфитом. Завершила образ аккуратной прической с лаконичными локонами и нежным макияжем в естественных тонах.

Образи суддів на Нацвідборі Євробачення-2020
Образы судей во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 / Instagram / @ eurovision.ua

Напомним, сегодня зрители смогут увидеть выступления MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элины Иващенко, Александар Порядинского, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Евровидение 2020 LifeStyle Евровидение Тина Кароль Стиль и мода
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