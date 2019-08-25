Тина Кароль появится в первом выпуске шоу "Танцы со звездами 2019": детали

За считанные часы в Украине состоится премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019". Организаторы проекта только в день первого выпуска рассекретили имя знаменитости, которая проведет дебютный эфир с Юрием Горбуновым. Ею стала Тина Кароль.

Уже в 21:00 все зрители смогут увидеть первые постановки участников "Танцы со звездами 2019". И пока звездные пары готовятся к выходу на паркет, на официальной Instagram-странице проекта объявили состав ведущих.

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По словам организаторов, неизменно шоу будет вести актер и ведущий Юрий Горбунов. Традиционно, первый выпуск с ним проведет украинская певица Тина Кароль. Звезда не только будет объявлять выходы участников проекта на паркет, но и презентует новую песню из своего репертуара – "Манить". Артистка готовит несколькоминутное шоу, фрагмент которого попал в сеть.

Первый выпуск с Юрием Горбуновым проведет певица Тина Кароль. Именно эта легендарная пара вела проект 13 лет назад! А телезрителей ждет сюрприз от певицы,

– объявили представители шоу.

Кроме этого, стало известно, кто будет вести онлайн-бэкстейдж первого выпуска "Танцев со звездами 2019". Согласно официальным данным, это будет Александр Попов – ведущий "Завтрак. Выходной."

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В 2019 году 14 пар будут соревноваться за главный кубок проекта "Танцы со звездами 2019". В дебютном эфире, который пройдет 25 августа, они продемонстрируют танец, который выбрали со своими партнерами. По правилам проекта, ни один из участников не покинет шоу, однако получит первые оценки от жюри и, возможно, критику. Оценивать постановки будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Франциско Гомес.