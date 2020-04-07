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Тина Кароль показала архивное фото: как артистка выглядела в школе

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Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль на карантине не дает скучать своим поклонникам. Звезда делится в инстаграм-сторис кадрами с сыном Вениамином, а также архивными фото со школы.

Крайне редко Тина Кароль демонстрирует снимки из прошлого, поэтому неожиданное фото привлекло внимание всех участников ее фан-группы. На карантине артистка вспомнила школьные годы и показала фото из начальных классов. Тина Кароль красовалась с большими белыми бантами, которые украшали ее прическу. Волшебная фотография вызвала восторг в сети.

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"Я до того, как потрясла этот мир", – подписала снимок Тина Кароль.

Вероятно, на карантине Тина Кароль имеет много времени, чтобы просмотреть свои фотоальбомы. Такое предположение можно сделать из того, что это не первая детская фотография, которой поделилась артистка за последние несколько дней. 6 апреля поклонники Тины распространили ее волшебный снимок с бабушкой и дедушкой.

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости Украины Тина Кароль
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