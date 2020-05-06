24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Тина Кароль показала большое дерево в форме сердца, которое растет в ее саду: удивительное фото

- Читати новину українською
Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль проводит карантин вместе с сыном Вениамином в загородном доме. Там у артистки есть собственный сад. Она поделилась чудесным фото, где показала каштан, что растет в форме сердца.

Тина Кароль не перестает поражать поклонников. Она не только активно работает над своим творчеством, но и проводит время вместе с сыном, занимается домашними делами. Артистка наслаждается природой, которая есть на территории ее поместья и делится красивыми фотографиями с фанатами. На днях в инстаграм-сторис на ее личной странице появился волшебный кадр.

Читайте также: Сын Тины Кароль выпускает из рук белого голубя: чувственное видео

Известно, что Тина любит растения и ее сад наполнен разнообразными деревьями, кустами и цветами, которые пышно зацветают весной. Одним из главных экспонатов территории вокруг дома является огромный каштан. Ежегодно он распускается и принимает форму сердца.

"И вновь мой каштан растет сердцем", – подписала снимок исполнительница.

Тіна Кароль

Тина Кароль показала каштан в форме сердца / Instagram-Stories / @tina_karol

Напомним, в марте сын певицы посадил во дворе дерево. Тогда она поделилась роликом, где видно, как Вениамин сам выкопал отверстие для растения и посадил его. А помогал ему в этом садовник, который рассказывал, что и как делать.

Для просмотра видео листайте вправо

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Тина Кароль
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
В фильмах могу поговорить со зрителем о том, что меня беспокоит: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым
сегодня , 15:30 В фильмах могу поговорить со зрителем о том, что меня беспокоит: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым
Христина Кобак
Подарки в День Матери: 14 интересных идей
сегодня , 10:30 Подарки в День Матери: 14 интересных идей
Уляна Журба
От ловеласа до мошенника: лучшие роли Джорджа Клуни, которые покорили мир
сегодня , 10:15 От ловеласа до мошенника: лучшие роли Джорджа Клуни, которые покорили мир
Юлія Михайлова