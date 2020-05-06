Тина Кароль показала большое дерево в форме сердца, которое растет в ее саду: удивительное фото

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль проводит карантин вместе с сыном Вениамином в загородном доме. Там у артистки есть собственный сад. Она поделилась чудесным фото, где показала каштан, что растет в форме сердца.

Тина Кароль не перестает поражать поклонников. Она не только активно работает над своим творчеством, но и проводит время вместе с сыном, занимается домашними делами. Артистка наслаждается природой, которая есть на территории ее поместья и делится красивыми фотографиями с фанатами. На днях в инстаграм-сторис на ее личной странице появился волшебный кадр.

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Известно, что Тина любит растения и ее сад наполнен разнообразными деревьями, кустами и цветами, которые пышно зацветают весной. Одним из главных экспонатов территории вокруг дома является огромный каштан. Ежегодно он распускается и принимает форму сердца.

"И вновь мой каштан растет сердцем", – подписала снимок исполнительница.

Тина Кароль показала каштан в форме сердца / Instagram-Stories / @tina_karol

Напомним, в марте сын певицы посадил во дворе дерево. Тогда она поделилась роликом, где видно, как Вениамин сам выкопал отверстие для растения и посадил его. А помогал ему в этом садовник, который рассказывал, что и как делать.

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