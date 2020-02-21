Тина Кароль показала чувственные фото и видео с нового концертного тура

Популярная украинская исполнительница, судья Национального отбора на Евровидение-2020 Тина Кароль отправилась во всеукраинский тур. Звезда поделилась с поклонниками серией фото и видео новых концертных постановок.

Тина Кароль во время каждого светского выхода демонстрирует свой изысканный вкус. На выступлениях артистка показывает, что она не только прекрасная исполнительница, но и нежная и одновременно страстная женщина. Во время гастролей певица делится с подписчиками в инстаграме моментами из концертов.

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Недавно начался большой концертный тур народной артистки Украины Тины Кароль. В нем поп-диву зрители смогут увидеть в новых образах, она предстанет перед поклонниками еще более чувственной и откровенной. Танцевальные постановки, невероятной красоты наряды и самое главное – голос, от которого будут мурашки по коже.

Тина уже успела выступить в нескольких городах Украины. В своем фотоблоге она делится с подписчиками фотографиями с концертов и распространяет видео новых постановок. Предлагаем насладиться просмотром чувственных роликов на песни "Закрили твої очі" та "Вільна", а также серией невероятных кадров.



Тина Кароль в новом концертном туре / Instagram / @tina_karol



Концерт Тины Кароль / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль в белом атласном платье / Instagram / @tina_karol



Концертный образ Тины / Instagram / @tina_karol



Эмоциональная Тина Кароль на сцене / Instagram / @tina_karol



Чувственная Тина играет на аккордеоне / Instagram / @tina_karol