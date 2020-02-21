24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Тина Кароль показала чувственные фото и видео с нового концертного тура

- Читати новину українською
Певица Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярная украинская исполнительница, судья Национального отбора на Евровидение-2020 Тина Кароль отправилась во всеукраинский тур. Звезда поделилась с поклонниками серией фото и видео новых концертных постановок.

Тина Кароль во время каждого светского выхода демонстрирует свой изысканный вкус. На выступлениях артистка показывает, что она не только прекрасная исполнительница, но и нежная и одновременно страстная женщина. Во время гастролей певица делится с подписчиками в инстаграме моментами из концертов.

Читайте также: Тина Кароль очаровала сеть соблазнительными фотографиями

Недавно начался большой концертный тур народной артистки Украины Тины Кароль. В нем поп-диву зрители смогут увидеть в новых образах, она предстанет перед поклонниками еще более чувственной и откровенной. Танцевальные постановки, невероятной красоты наряды и самое главное – голос, от которого будут мурашки по коже.

Тина уже успела выступить в нескольких городах Украины. В своем фотоблоге она делится с подписчиками фотографиями с концертов и распространяет видео новых постановок. Предлагаем насладиться просмотром чувственных роликов на песни "Закрили твої очі" та "Вільна", а также серией невероятных кадров.

Тіна Кароль
Тина Кароль в новом концертном туре / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Концерт Тины Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тина Кароль в белом атласном платье / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Концертный образ Тины / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Эмоциональная Тина Кароль на сцене / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Чувственная Тина играет на аккордеоне / Instagram / @tina_karol

 

Украинские маты: ругайся красиво (18+)
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Музыка Концерты Тина Кароль LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:51 Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания
сегодня 16:32 Фильмы Квентина Тарантино: хронолония лент культового режиссера
Марта Вересюк
сегодня 14:53 Модные тренды 2020 года: что мы будем носить и на что стоит обратить внимание
Юлія Турелик
сегодня 10:37 Что посмотреть в кино на выходных: "Зов предков" и "Дело Ричарда Джуэлла"
Марта Вересюк
20 февраля 18:00 5 лучших добрых фильмов
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук