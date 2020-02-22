Тина Кароль показала соблазнительное платье на Нацотборе Евровидения-2020: фото

В субботу, 22 февраля, состоялся долгожданный финал Национального отбора Евровидения-2020. Тина Кароль появилась в прямом эфире в достаточно обольстительном платье и заняла место звездного судьи.

Тина Кароль в очередной раз доказала, что она – не только поп-дива украинского шоу-бизнеса, но и главная модница. Каждый раз она поражает общественность эффектными и одновременно элегантными образами. Национальный отбор Евровидение-2020, где Тина Кароль оценивает выступления как звездный судья, не стал исключением.

Важно: Нацотбор Евровидения-2020: онлайн-трансляция финала

В финале шоу певица предстала в черном приталенном платье с пикантными разрезами на талии. Тина Кароль часто выбирает наряды от мировых брендов, поэтому не исключено, что и новая одежда в гардеробе от известных лейблов. Певица решила не экспериментировать с имиджем и предпочла укладку с крупными локонами и нежный дневной макияж с акцентом на глаза.



Тина Кароль в финале Нацотбора / Скриншот

Романтический образ Тины Кароль / Скриншот



Соблазнительное платье Тины Кароль / Скриншот

Это не первый раз Тина Кароль подчеркнула стройную фигуру стильным платьем. В полуфиналах Нацотбора Евровидения-2020 артистка демонстрировала одежду, которая уже успела покорить сеть.

К слову, в финале Национального отбора выступятJerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI та David Axelrod. Кроме этого, на сцену шоу выйдут и звездные судьи. Своим перформансом будут удивлять Верка Сердючка и Тина Кароль. Приглашенной гостьей финала станет и Джамала.