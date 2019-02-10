Тина Кароль получила роскошный букет цветов от Дана Балана на "Голосе страны 9"

В начале четвертого выпуска "слепых прослушиваний" "Голоса страны 9" Тина Кароль получила пышный букет цветов от ее ухажера и нового тренера Дана Балана.

В воскресенье, 10 февраля, зрители смогли увидеть четвертый выпуск "Голоса страны 9". Перед началом очередного эфира "слепых прослушиваний" ведущие, как всегда представляли тренеров проекта, которые одновременно выходили на сцену и занимали свои кресла. Однако в четвертом выпуске все было по-особенному. На месте Тины Кароль ее ждал приятный сюрприз.

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Певица не скрывала своего удивления, когда увидела роскошный букет цветов на сиденье своего кресла. А Дан Балан в свою очередь откровенно признался, что сюрприз организовал никто другой, как он. Молдавский исполнитель шутил, что решил сделать подарок Тине Кароль в знак их примирения, однако она удивилась, услышав такое заявление и подтвердила, что не обижалась на него.



Тина Кароль и Дан Балан / Instagram / @goloskrainy_official