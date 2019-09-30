Тина Кароль поразила очень откровенным платьем в эфире "Танцев со звездами": горячие фото

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Тина Кароль на "Танцах со звездами"
Тина Кароль на "Танцах со звездами" / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль в новом сезоне танцевального проекта "Танцы со звездами" стала ведущей прямых эфиров на пару с Юрием Горбуновым. Для каждого выпуска шоу артистка выбирает разные платья, которые поражают своей сексуальностью.

Темой последнего, шестого выпуска "Танцев со звездами" стал "Вечер кинофильмов", где звезды с танцорами перевоплощались в любимых героев кинолент. Среди самых ярких – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко в образах Харли Квинн и Джокера из фильма "Отряд самоубийц" и Даниэля Салема и Юлии Сахневич в образах актеров Брэдли Купера и Леди Гаги из фильма "Рождение звезды".

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Впрочем, не только яркими постановками отличился шестой прямой эфир проекта. Певица Тина Кароль побывала на паркете в стильном платье черного цвета с глубоким декольте и разрезом от бедра.

Тіна Кароль
Потрясающая Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тина Кароль в образе миссис Смит/ Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Ее образ завершили крупные серьги от элитного бренда Yves Saint Laurent и нюдовый макияж с идеальной укладкой волос. Известно, что звезда пыталась воплотить образ миссис Смит – культовой киногероини, роль которой исполняла Анджелина Джоли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Новости LifeStyle Эротика Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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