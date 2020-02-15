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Тина Кароль потрясла выходом в платье с экстремальным декольте: фото

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Тина Кароль в платье с экстремальным декольте / Instagram / @tina_karol

К украинской поп-певице всегда прикованы тысячи взглядов преданных поклонников. Именно поэтому каждое публичное появление Тины Кароль – резонансный повод для обсуждения в сети. Так, во время автограф-сессии во Львове исполнительница предстала в красном наряде с пикантным декольте.

Тину Кароль по праву можно считать одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса. Ее личная жизнь день за днем вызывает немало слухов. Однако не меньший ажиотаж в сети и на просторах модной индустрии звезда провоцирует каждым светским выходом.

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Так, вчера, 14 февраля, Тина Кароль поздравляла всех влюбленных со сцены Львовской оперы. Однако незадолго до старта концертной программы поклонники имели возможность лично пообщаться с кумиром и получить автограф в рамках презентации духов Tina by Tina Karol.

На личной странице звездной певицы в инстаграме появилось немало фотографий с поклонниками. На мероприятии исполнительница предстала в любимом красном. На ней было облегающее длинное платье, которое подчеркнуло хрупкую фигуру знаменитости. Однако главная деталь наряда – глубокое декольте, которое обнажило пышную грудь Тины Кароль.

Аутфит total red артистка дополнила бархатными туфлями на высоком каблуке. Кроме того, она не изменила традиционному макияжу с акцентом на насыщенных красных губах и голливудским локонам.


Тина Кароль в платье с экстремальным декольте / Instagram / @tina_karol


Тина Кароль в платье с экстремальным декольте / Instagram / @tina_karol


Тина Кароль с поклонниками / Instagram / @tina_karol


Тина Кароль в платье с экстремальным декольте / Instagram / @tina_karol

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Тина Кароль Стиль и мода Эротика
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