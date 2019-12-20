Тина Кароль повторила элитный образ Иванки Трамп: фото

Многие модницы в мире тщательно изучают тренды сезона и умело применяют их в подборе одежды на каждый день. Однако они не застрахованы от своеобразного плагиата. Так, на днях Тина Кароль повторила образ советницы американского президента Иванки Трамп.

Как известно, в гардеробе Тины Кароль можно с легкостью найти как изделия отечественных дизайнеров, так и легендарных брендов. Каждый раз поп-дива украинского шоу-бизнеса демонстрирует изящные наряды, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Исключением не стал и утренний телеэфир, в котором приняла участие Тина Кароль.

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В шоу артистка анонсировала грандиозное шоу, которое она готовит к показу уже в конце декабря 2019 года. Перед камерами Тина Кароль появилась в роскошном твидовом костюме с золотыми пуговицами. Образ от Dolce & Gabbana состоял из укороченного жакета и юбки. Тина Кароль подобрала обувь на каблуках, которая добавила элегантности ее образу.

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ина Кароль в стильном костюме / Instagram / @tina_karol



Певица Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

На днях такой же образ продемонстрировала знаменитая американская модница Иванка Трамп. Представительница Белого дома пришла в костюме от Dolce & Gabbana на саммит, посвященный одной из политических реформ США. Однако Иванка Трамп решила вместо юбки выбрать классические брюки с высокой талией, к которыми подобрала обувь на каблуках.

Известно, что стоимость наряда обоих красавиц достигает 4 тысяч долларов.



Иванка Трамп / Getty Images