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Тина Кароль повторила элитный образ Иванки Трамп: фото

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Иванка Трамп и Тина Кароль в одинаковых образах / Instagram / @tina_karol

Многие модницы в мире тщательно изучают тренды сезона и умело применяют их в подборе одежды на каждый день. Однако они не застрахованы от своеобразного плагиата. Так, на днях Тина Кароль повторила образ советницы американского президента Иванки Трамп.

Как известно, в гардеробе Тины Кароль можно с легкостью найти как изделия отечественных дизайнеров, так и легендарных брендов. Каждый раз поп-дива украинского шоу-бизнеса демонстрирует изящные наряды, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Исключением не стал и утренний телеэфир, в котором приняла участие Тина Кароль. 

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В шоу артистка анонсировала грандиозное шоу, которое она готовит к показу уже в конце декабря 2019 года. Перед камерами Тина Кароль появилась в роскошном твидовом костюме с золотыми пуговицами. Образ от Dolce & Gabbana состоял из укороченного жакета и юбки. Тина Кароль подобрала обувь на каблуках, которая добавила элегантности ее образу.

Тіна Кароль у стильному костюмі Т
ина Кароль в стильном костюме / Instagram / @tina_karol

Співачка Тіна Кароль
Певица Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

На днях такой же образ продемонстрировала знаменитая американская модница Иванка Трамп. Представительница Белого дома пришла в костюме от Dolce & Gabbana на саммит, посвященный одной из политических реформ США. Однако Иванка Трамп решила вместо юбки выбрать классические брюки с высокой талией, к которыми подобрала обувь на каблуках.

Известно, что стоимость наряда обоих красавиц достигает 4 тысяч долларов.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Иванка Трамп Тина Кароль Новости LifeStyle Стиль и мода
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