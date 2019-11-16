Тина Кароль повторила образ "ангела" Victoria's Secret: фото

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Тина Кароль повторила образ Адрианы Лимы / Instagram / @tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль еженедельно поражает зрителей "Танцев со звездами 2019" эффектными нарядами. Как оказалось, на одном из эфиров артистка повторила образ "ангела" Victoria's Secret Адрианы Лимы.

В четвертьфинале "Танцев со звездами 2019" Тина Кароль показала три кардинально других наряда. Платье лимонного цвета без бретелек или грубые штаны-бойфренды с топом – какими только образами не впечатляла поп-дива. И наибольшее внимание СМИ привлекло блестящее платье от британского дизайнера David Koma.

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В брендовом изделии Тина Кароль презентовала песню "Иди на жизнь". Выступление сопровождалось эффектной постановкой, которая вызвала овации в зале. И уже после шоу артистка приняла участие в фотосессии, показав с разных ракурсов новинку своего гардероба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Однако, как оказалось, вкусы Тины Кароль совпали со знаменитой красавицей. В таком же платье в начале осени красовалась "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима. Роскошный наряд она продемонстрировала на вечеринке Harper's Bazaar ICONS, которая прошла в Лос-Анджелесе. В сети отметили, что как Адриана Лима, так и Тина Кароль имели потрясающий вид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Koma (@davidkomalondon)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Victoria's Secret Тина Кароль Стиль и мода LifeStyle
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