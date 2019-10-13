Тина Кароль повторила соблазнительный образ на "Танцах со звездами-2019"

Певица Тина Кароль еще в сентябре 2019 года согласилась быть неизменной ведущей шоу "Танцы со звездами 2019". Артистка составила компанию Юрию Горбунову и еженедельно выходит на паркет, чтобы объявлять звездные пары. Однако не только ораторские умения ошеломляют зрителей шоу. Тина Кароль всегда демонстрирует стильные и весьма пикантные образы.

В воскресенье, 13 октября, артистке в очередной раз удалось покорить сеть эффектным выходом. Тина Кароль появились перед зрителями "Танцев звездами 2019" в роскошном вечернем платье цвета фуксии. Наряд ведущей был с глубоким декольте и сексуальным разрезом от бедра. Манящий образ Тина дополнила обувью на каблуке и голливудской укладкой волос с легкими кудрями.

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Как оказалось, платье такого же дизайна артистка надевает не впервые. В 6 прямом эфире "Танцев" Тина Кароль предстала перед камерами в таком же наряде, только черного цвета. Вероятно, автором сексуального платья был один из украинских дизайнеров, который предложил артистке повторить образ в стиле миссис Смит.

Что известно о "Танцах со звездами"? Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.