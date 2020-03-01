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Тина Кароль поздравила поклонников с первым днем весны: соблазнительное фото

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Популярная украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль продолжает поражать поклонников страстными фотографиями. Артистка соблазнительно поздравила подписчиков с первым днем весны.

Тина Кароль является одной из самых привлекательных женщин украинского шоу-бизнеса. Ею восхищаются миллионы. На своей странице в инстаграме певица в очередной раз поделилась фотографией, от которой невозможно оторвать взгляд.

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На снимке любимица миллионов позирует в бюстгальтере, но мы можем увидеть только лямку от него. У нее нюдовий макияж, а волосы уложены в "мокрую" прическу и собраны в хвост. Страсти кадру добавляют пряди волос, которые ниспадают на лицо.

Особый шарм придает черно-белый тон фотографии и взгляд Тины, который завораживает.

Исполнительница коротко подписала публикацию: "Весна!"

Предлагаем посмотреть подборку жарких фотографий украинской поп-дивы.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Тина Кароль
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