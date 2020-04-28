Тина Кароль поздравила Романа Сасанчина с победой: Ты достойный сын своей страны!

Уже второй день в сети не прекращают обсуждать результаты финального выпуска шоу "Голос страны-10". По результатам голосования зрителей, победу одержал Роман Сасанчин. Своего подопечного решила поздравить Тина Кароль.

На инстаграм-странице Тина Кароль разместила сообщение, в котором поблагодарила организаторов "Голоса страны-10" за непревзойденное шоу и всех участников своей команды. Не обошла она вниманием и триумфатора вечера – Романа Сасанчина, который уже второй раз с ней получает победу на вокальном проекте.

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Я благодарна своей команде, каждый из вас – мои юбилейные и особенные! И поздравляю Романа Сасанчина с заслуженной победой на проекте! Двойной удар, двойная победа, Рома, это исторически. Ты достойный сын своей страны!

– отметила Тина Кароль.

Отметим, что к этому участнику "Голоса" звездная тренерка имела особый трепет. Все потому, что Роман Сасанчин был вокалистом в ее команде "Голос. Дети 2". Тогда парень одержал победу, а Тина Кароль от общения с ним получила вдохновение написать песню "Украина – это мы".

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Тина Кароль уже в пятый раз побеждает на проекте "Голос страны". В 2015 году она получила главный кубок с талантливым вокалистом Антоном Копытиным. После начала боевых действий на Востоке Украины он покинул родной Донецк и сейчас строит свою вокальную карьеру в Киеве.

Смотрите выступление Антона Копытина на "Голосе страны": видео

В 7 сезоне "Голоса" победил священник Александр Клименко. Он начал петь после дневных литургий в церкви и решил всей стране показать свой талант.

Смотрите выступление Александра Клименко на "Голосе страны-7": видео

В проекте "Голос. Дети 3" Тина Кароль помогла одержать победу Элине Иващенко. Девушка до сих пор занимается музыкой и в 2020 году претендовала на возможность представлять государство на Евровидении-2020.

Смотрите выступление Элины Иващенко на "Голосе. Дети 3": видео

И двойным триумфатором команды Тины Кароль стал Роман Сасанчин. После неудачной попытки попасть на шоу в 10 лет он вернулся и стал участником "Голос. Дети 2". История обычного парня из села на Тернопольщине вдохновила всех украинцев, поэтому они поддержали талантливого вокалиста в финале проекта.

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Смотрите выступление Романа Сасанчина на "Голос. Дети 2": видео

Уже в 2020 году он решил напомнить всем о себе и вернулся на проект. Роман Сасанчин попал к Дану Балану, а в нокаутах получил место в команде Тины Кароль. Именно с ней вокалист во второй раз получил главный кубок "Голоса", во что до сих пор не может поверить.

Смотрите выступление Романа Сасанчина в "Голосе страны-10": видео