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Тина Кароль предстала в атласном платье в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020: фото

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Певица Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Сегодня, 8 февраля, начался первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Среди судейского состава – знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль, которая неизменно поражает каждым своим появлением. Для прямого эфира резонансного музыкального события года она выбрала платье в бельевом стиле.

Целый год Украина ждала старт Нацотбора на Евровидение-2020. В этом году судейский состав претерпел значительные изменения. Оценивать претендентов на победу будут певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и эксперт в музыкальной индустрии Виталий Дроздов. Для первого прямого эфира Тина Кароль выбрала лаконичный образ в бельевом стиле от украинского модного бренда от BEVZA. 

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Хрупкая блондинка решила не изменять личному стилю. Певица продемонстрировала роскошный аутфит total white. Атласное платье подчеркнуло стройную фиругу звезды, а откровенное декольте стало пикантной деталью образа. На лице Тины Кароль – традиционная яркая помада красного цвета и легкий макияж. Look исполнительница и судья Национального отбора дополнила изысканной прической с лаконичными локонами.

Из аксессуаров Тина Кароль выбрала цепочку и серьги, которые гармонировали с ее платьем и босоножками на высоких каблуках.

тіна кароль євробачення
Тина Кароль в первом полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 / Instagram / @ eurovision.ua


Тина Кароль в первом полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 / Screenshot / Instagram / @tina_karol

Напомним, что сегодня в прямом эфире шоу зрители смогут увидеть феерические выступления группы [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.

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Автор: Марина Джура
Теги: Евровидение 2020 Евровидение LifeStyle Тина Кароль
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