Тина Кароль презентовала дебютную песню в дуэте с Даном Баланом: видео выступления

Украинская певица Тина Кароль впервые спела с Даном Баланом. Такой дуэт вызвал немалое обсуждение в сети, ведь знаменитостям приписывали романтические отношения на шоу "Голос страны-9". Презентовали свой трек Тина и Дан в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019".

10 выпуск "Танцев со звездами 2019" стал одним из самых интересных. Организаторы предложили участникам перевоплотиться в мистических героев и показать постановки в стиле Хеллоуина. Такая незаурядная тема эфира понравилась не только представителям шоу, но и звездным судьям и ведущим, которые также предстали перед камерами в жутких образах.

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Однако привлекли внимание и приглашенные гости эфира. Так, второй раз на паркет проекта вышел Дан Балан. Артист презентовал совместную песню с Тиной Кароль, которую он написал специально для этой творческой коллаборации. Трек получил название "Дороги", а под лирическую музыку поп-дива украинского шоу-бизнеса и ее вспыльчивый коллега станцевали венский вальс.

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотреть онлайн выступление Тины Кароль и Дана Балана

Ранее в сети появились первые кадры с репетиций. На них было видно, как Тина Кароль и Дан Балан готовятся к прямому эфиру. Артисты заняли один из залов "Танцев со звездами", а певица не скрывала смущение возле харизматичного мужчины.

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Тина Кароль и Дан Балан выступят в дуэте / ТСН



Тина Кароль и Дан Балан / Instagram / @_fantin

Почему были слухи о романе Тины Кароль и Dan Balan? Певица Тина Кароль и ее молдавский коллега Dan Balan стали звездными тренерами вокального шоу "Голос страны-9". Для певца такой опыт был новым, поэтому он охотно общался с другими судьями проекта. Особое внимание во время выпусков он уделял роскошной Тине Кароль и отметился не одним романтическим поступком.



Так, на так называемых "слепых прослушиваниях" Dan Balan, исполняя песню "Люби", галантно подошел к своей коллеге и пригласил ее в дуэт. Однако артистка деликатно отказала ему. Кроме этого, двое трнеров успели станцевать вместе, когда харизматичный певец хотел научить Тину Кароль исполнять гуцульские па. Но украинка ему дала лучший мастер-класс. Тина неоднократно получала комплименты от коллеги и роскошные цветы. Уже после окончания проекта, Dan Balan признался, что Тина Кароль – это лучшее, что было на шоу.