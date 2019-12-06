Тина Кароль презентовала детскую аудиокнигу "Рождественская история"

Певица впервые в Украине выпустила аудиокнигу на стриминговом сервисе AppleMusic. Звезда озвучила ее вместе с голосом "1+1" Сергеем Могилевским. Книга содержит 9 разделов, в которых Тина Кароль рассказала о рождественских традициях, спела колядки. Как призналась звезда, она выпустила ее ради сына.

Сегодня, 6 декабря, Тина Кароль объявила о премьере аудиокниги "Рождественская история" на сервисе Apple Music. Ее релиз состоится 19 декабря. В доступном для самых маленьких слушателей формате звезда рассказала о празднике и выполнила традиционные украинские рождественские песни.

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Мотивацией для нее стал 9-летний сын Вениамин, который проживает и учится в Англии. Певица отметила, что формат детской аудиокниги в Украине практически отсутствует. В то время, как за рубежом он популярнее музыки и отлично работает в образовательных целях.

Она ставит в пример своего сына Вениамина, который подытоживает пройденный за день материал в пути благодаря аудиокниги. Тина Кароль искренне надеется, что сын будет с удовольствием слушать "Рождественскую историю". В определенном смысле, она сделала ее ради Вениамина, чтобы он не забывал родной язык, пока находится в Англии,

Думаю, эта книга понравится многим деткам в Украине, ведь она рассказывает о борьбе добра и зла, о том, что в этой жизни есть противоречия, споры, но никогда нельзя сдаваться, и всегда надо идти к своей цели,

– откровенно рассказала Тина Кароль.

Премьера аудиокниги приурочена к большому концерту "Рождественская история с Тиной Кароль", который состоится 22 и 24 октября во Дворце спорта. К праздничному выступлению присоединятся известные звезды украинского шоу-бизнеса и даже оркестр Вооруженных Сил Украины.