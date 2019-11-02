Тина Кароль примерила образ секси-кролика для костюмированной вечеринки

156 Читати новину українською
Тина Кароль
Тина Кароль / Коллаж LifeStyle 24

Популярная украинская певица Тина Кароль отпраздновала Хэллоуин-2019 в одном из киевских ресторанов. Для костюмированной вечеринки артистка перевоплотилась в обольстительного кролика.

Фото и видео с празднования Тины Кароль Хеллоуина опубликовала фан-страница певицы в инстаграме.

Читайте также: Андре Тан перевоплотился в Карла Лагерфельда на Хэллоуин-2019: фото

Для вечеринки артистка примерила образ игривого кролика. Украинка надела облегающее черное платье с полупрозрачным эффектом, которое дополнила обручем с вуалью и кружевными ушками.

Также Кароль для выхода выбрала не менее эффектные красные туфли-лодочки со стразами красного цвета. Завершается look блондинки яркой красной помадой на губах.

 

 

 

 

 

 

blog_ava
Техника войны: "Укроборонпром" передал оружие ВСУ. Зачем США советские БТР
сегодня
1476
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Тина Кароль
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
1 ноября 20:15 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 122
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
1 ноября 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 2271
Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
1 ноября 11:59 Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
885
Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
1 ноября 11:10 Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
Юлія Девда 304
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
1 ноября 09:53 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
118
Новости
Больше новостей
Залиште відгук