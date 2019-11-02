Тина Кароль примерила образ секси-кролика для костюмированной вечеринки
Популярная украинская певица Тина Кароль отпраздновала Хэллоуин-2019 в одном из киевских ресторанов. Для костюмированной вечеринки артистка перевоплотилась в обольстительного кролика.
Фото и видео с празднования Тины Кароль Хеллоуина опубликовала фан-страница певицы в инстаграме.
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Для вечеринки артистка примерила образ игривого кролика. Украинка надела облегающее черное платье с полупрозрачным эффектом, которое дополнила обручем с вуалью и кружевными ушками.
Также Кароль для выхода выбрала не менее эффектные красные туфли-лодочки со стразами красного цвета. Завершается look блондинки яркой красной помадой на губах.
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