Тина Кароль примерила образ секси-кролика для костюмированной вечеринки

Популярная украинская певица Тина Кароль отпраздновала Хэллоуин-2019 в одном из киевских ресторанов. Для костюмированной вечеринки артистка перевоплотилась в обольстительного кролика.

Фото и видео с празднования Тины Кароль Хеллоуина опубликовала фан-страница певицы в инстаграме.

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Для вечеринки артистка примерила образ игривого кролика. Украинка надела облегающее черное платье с полупрозрачным эффектом, которое дополнила обручем с вуалью и кружевными ушками.

Также Кароль для выхода выбрала не менее эффектные красные туфли-лодочки со стразами красного цвета. Завершается look блондинки яркой красной помадой на губах.