Тина Кароль примерила пикантные наряды от украинского дизайнера: фото

Певица Тина Кароль часто обновляет свой гардероб яркими и элегантными нарядами. И не только знаменитые брендовые вещи примеряет звезда. Она часто предпочитает изделия украинских дизайнеров.

Тина Кароль – своеобразный эталон женственности в украинском шоу-бизнесе. Поэтому в ее гардеробе есть немало платьев, придающих облику нежности и элегантности. Однако нет недостатка у знаменитости и в пикантной одежде.

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На своей странице в Instagram Тина Кароль похвасталась серией весенних фото, на которых предстала в стильном наряде от Artem Klimchuk. В частности, артистка засветилась в ультракоротком платье черного цвета, которое дополнила колготками в сетку. Перед камерой Тина Кароль села на высокий стул показав свои стройные ноги.

Примерила украинская певица и черное платье с прозрачным верхом от Artem Klimchuk. Кроме этого, из коллекций дизайнера Тина Кароль выбрала пикантный топ, пиджак с телесными лосинами и клетчатое пальто, которые выглядели потрясающе.