Тина Кароль примерила пикантные наряды от украинского дизайнера: фото

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Тина Кароль в пикантных образах
Тина Кароль в пикантных образах / Instagram / @tina_karol

Певица Тина Кароль часто обновляет свой гардероб яркими и элегантными нарядами. И не только знаменитые брендовые вещи примеряет звезда. Она часто предпочитает изделия украинских дизайнеров.

Тина Кароль – своеобразный эталон женственности в украинском шоу-бизнесе. Поэтому в ее гардеробе есть немало платьев, придающих облику нежности и элегантности. Однако нет недостатка у знаменитости и в пикантной одежде.

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На своей странице в Instagram Тина Кароль похвасталась серией весенних фото, на которых предстала в стильном наряде от Artem Klimchuk. В частности, артистка засветилась в ультракоротком платье черного цвета, которое дополнила колготками в сетку. Перед камерой Тина Кароль села на высокий стул показав свои стройные ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Примерила украинская певица и черное платье с прозрачным верхом от Artem Klimchuk. Кроме этого, из коллекций дизайнера Тина Кароль выбрала пикантный топ, пиджак с телесными лосинами и клетчатое пальто, которые выглядели потрясающе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Тина Кароль Музыка
Источник: LifeStyle 24
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