Тина Кароль примерила роскошное белое платье от Alexander McQueen: фото

115 Читати новину українською
Тина Кароль на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" / Instagram / @tina_karol

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль очаровала поклонников новым снимком. Артистка показала фото, на котором предстала в белоснежном платье от знаменитого бренда Alexander McQueen.

Приталенное вечернее платье Тина Кароль надела для съемок новогоднего шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Эффектный наряд со шлейфом поп-певица заказала у бренда Alexander McQueen, вещи которого с удовольствием носят голливудские звезды и королевские модницы. Согласно фото, платье Тины Кароль имела особый крой, который помог ей подчеркнуть стройную фигуру.

Читайте также: В белоснежном платье с пайетками: Тина Кароль посетила фэшн-событие в Киеве

Известно, что артистка уже второй год подряд принимает участие в создании вокального проекта, поэтому нашла свободное время для съемки. На "Вечере премьер" Тина Кароль исполнила свой новый хит "Иди на жизнь", для которого создала оригинальную постановку с подвижной конструкцией. Зрители проекта смогут увидеть ее выступление перед Новым годом, 25 декабря, а сама певица откровенно призналась, что для шоу ей пришлось преодолеть фобию.

Для меня это самый большой страх. Невероятно страшно петь, находиться на высоте и еще быть артистом... Я иду навстречу своим страхам. Боюсь, дрожу, знаю, что сейчас будет ответственно, но если я это не буду делать раз за разом, то не смогу побороть свой страх,
– призналась Тина Кароль.

Тина Кароль – любительница брендовых вещей. Она еженедельно удивляла зрителей "Танцев со звездами 2019" новыми эффектными выходами в дорогих платьях. В частности, Тина Кароль предстала перед камерами в блестящих изделиях от британского дизайнера David Koma, который является любимым брендом Сиары и "ангелов" Victoria's Secret.

 

Лучшие флагманские смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
сегодня
18803
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Стиль и мода Тина Кароль Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:20 10 платьев со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу
Юлія Турелик 48
сегодня 15:15 10 лучших сериалов за последнее десятилетие по версии американского Vanity Fair
Марта Вересюк 17
сегодня 14:15 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 44063
сегодня 13:05 Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
Олена Кандяк 3528
сегодня 11:14 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11963
Новости
Больше новостей
Залиште відгук