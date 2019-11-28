Тина Кароль примерила роскошное белое платье от Alexander McQueen: фото

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль очаровала поклонников новым снимком. Артистка показала фото, на котором предстала в белоснежном платье от знаменитого бренда Alexander McQueen.

Приталенное вечернее платье Тина Кароль надела для съемок новогоднего шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Эффектный наряд со шлейфом поп-певица заказала у бренда Alexander McQueen, вещи которого с удовольствием носят голливудские звезды и королевские модницы. Согласно фото, платье Тины Кароль имела особый крой, который помог ей подчеркнуть стройную фигуру.

Читайте также: В белоснежном платье с пайетками: Тина Кароль посетила фэшн-событие в Киеве

Известно, что артистка уже второй год подряд принимает участие в создании вокального проекта, поэтому нашла свободное время для съемки. На "Вечере премьер" Тина Кароль исполнила свой новый хит "Иди на жизнь", для которого создала оригинальную постановку с подвижной конструкцией. Зрители проекта смогут увидеть ее выступление перед Новым годом, 25 декабря, а сама певица откровенно призналась, что для шоу ей пришлось преодолеть фобию.

Для меня это самый большой страх. Невероятно страшно петь, находиться на высоте и еще быть артистом... Я иду навстречу своим страхам. Боюсь, дрожу, знаю, что сейчас будет ответственно, но если я это не буду делать раз за разом, то не смогу побороть свой страх,

– призналась Тина Кароль.

Тина Кароль – любительница брендовых вещей. Она еженедельно удивляла зрителей "Танцев со звездами 2019" новыми эффектными выходами в дорогих платьях. В частности, Тина Кароль предстала перед камерами в блестящих изделиях от британского дизайнера David Koma, который является любимым брендом Сиары и "ангелов" Victoria's Secret.