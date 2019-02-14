Тина Кароль примеряла романтические образы для глянца: стильные фото

Украинская певица Тина Кароль является настоящим эталоном женственности и нежности. Именно в таком образе звезда согласилась на фотосессию для известного глянца.

Несмотря на большое количество вокальных проектов и записи новых песен Тина Кароль уделяет большое внимание своему блогу. Сторонники артистки всегда ожидают ее новых снимков и роликов, поэтому звезда не подводит их, публикуя яркие кадры.

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На днях на ее Instagram странице появились результаты стильной фотосессии. Согласно сообщению, Тина Кароль примеряла легкие весенние образы для украинского Vogue. Перед камерой певица предстала в парике из меха и накидке. Черно-белое фото поразило сеть.

Другие образы Тины Кароль были наполнены нежностью и романтичностью. Звезда предстала перед поклонниками в стильном черно-горчичном и молочном платье, распустив свои роскошные волнистые волосы.

"Быть, а не казаться", – загадочно подписала она фото.

Кроме этого, Тина Кароль решила вспомнить другую свою съемку. Для журнала Elle в 2017 году певица надела черное платье из фатина и позировала на фоне многоэтажек с золотыми шариками.