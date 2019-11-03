Тина Кароль призналась, есть ли у нее отношения с Даном Баланом

Украинская певица Тина Кароль после чувственного выступления с Даном Баланом спровоцировала слухи о романе. В сети тысячи поклонников пересматривают их перформанс на шоу "Танцы со звездами 2019" и убеждены: между артистами возникли романтические отношения. Эти слухи решила опровергнуть Тина Кароль.

Как известно, Дан Балан написал чувственную песню "Домой" специально для дуэта с Тиной Кароль. В программе "Светская жизнь" певица отметила, что пока рано говорить, ухаживания это или просто коллаборация двух творческих людей. В то же время Тина не скрывает, что в восторге от таланта Дана Балана.

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"Пока рано говорить, что означает эта песня: ухаживание или просто коллаборация талантливых людей. Дан Балан – талантливый композитор, певец, артист... Пока чего-то большего, чем цветы, проект "Голос страны" и мои тыквы, не было. Посмотрим!"– поделилась Тина Кароль.

Во время прямого эфира "Танцы со звездами 2019" артистка смущалась и забывала слова, когда рядом с ней стоял Дан Балан. Да и при исполнении дуэтной песни Тина Кароль романтично улыбалась от внимания артиста.

Безусловно, он высоченный красавец, на которого смотришь и чувствуешь себя маленькой, что неплохо для каждой девушки. Стесняюсь ли – я не знаю!

– добавила она.



Тина Кароль выступила в дуэте с Даном Баланом / Instagram / @danbalan

Что известно о дуэте Тины Кароль и Дана Балана?

За несколько дней до 10 выпуска шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы объявили, что приглашенным гостем станет Дан Балан. Знаменитый молдавский вокалист презентовал на проекте первую совместную песню с Тиной Кароль "Домой". Авторы шоу анонсировали, что артисты исполнят не только трек, но и станцуют венский вальс. Однако Тина и Дан предпочли романтическую постановку на подвижном возвышении.

Во время выступления Тина Кароль и Дан Балан были очень нежными друг к другу и больше смотрели друг другу в глаза, чем в камеру. Поэтому в сети сразу же предположили, что между певцами вновь вспыхнула особая симпатия.

Раньше знаменитости были судьями "Голоса страны-9". Именно в этом шоу Дан Балан проявлял особые знаки внимания Тине Кароль, дарил цветы и пел ей песни. После завершения проекта артист откровенно рассказал, что лучшее, что было на "Голосе" – это поп-дива Тина. Поэтому в сети предположили, что Дан влюбился, а дуэтная песня – очередной знак внимания.

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тины Кароль и Дана Балана