Тина Кароль призналась, как сын Вениамин отреагировал на слухи о романе с Даном Баланом

Украинская певица Тина Кароль каждый раз дает все больше поводов для слухов о ее возможном романе с Даном Баланом. В новом выпуске программы "Слава+" звезда призналась, что сын был не в восторге от новостей о предполагаемом отчиме в его семье.

Новый выпуск программы "Слава+" появился на ютуб-канале "Люкс ФМ" 23 января, где Тина и поделилась эксклюзивными новостями о ее жизни. В частности, и о 11-летнем сыне Вениамине, который неохотно поддерживает флирт мамы с Баланом.

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Когда Веня был на "Рождественских историях", то сказал, что ему не понравились шутки: "Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти пустые разговоры?"

– рассказала Тина.

И хотя певица сразу исправилась и сказала, что не поддерживает подобных слухов и разговоров, но не скрывает, что между ней и Даном Баланом случилась химия.

"Случился дуэт, случилась музыка, произошло чудо..." – лаконично отметила артистка.

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Напомним, что Тина Кароль и Дан Балан в 2019 году были судьями "Голоса страны-9", где все и началось. Именно там зажигательный артист обратил внимание на украинскую певицу и постоянно уделял особое внимание украинке, не смотря на зрителей и прессу. Мужчина постоянно подчеркивал, что лучшее, что с ним случилось на проекте – это Тина. Осенью 2019 года они вместе появились на одной сцене, где исполнили новый совместный хит "Домой", который не обошел внимание пользователей, ведь на сцене кипели настоящие эмоции и страсть между звездами. И хотя певцы открещиваются от всех слухов о романе, но фанаты уверены, что между ними давно уже пролетела искра. В 2020 году Тина и Дан снова стали судьями 10 сезона шоу "Голос страны", где в очередной раз неприкрыто флиртуют друг с другом.

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