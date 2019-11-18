Тина Кароль призналась, какой необычный подарок выбрал ее сын на день рождения

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Тина Кароль рассказала о желании сына на день рождения / Instagram / @tinakarol_fantina

Впервые за несколько месяцев Тина Кароль пропустила выпуск "Танцев со звездами 2019", где она выступает ведущей. Причиной стал день рождения ее сына Вениамина. В преддверии праздника артистка улетела в Великобританию и призналась, какой подарок у нее заказал именинник.

В понедельник, 18 ноября, единственный сын певицы Тины Кароль празднует день рождения. Вениамину исполнилось 11 лет. По случаю праздника звездная мама отложила все запланированные съемки и полетела к мальчику в Лондон, где уже успела подарить особую открытку с надписью "Идеальный сын". И, как сообщает ТСН, это не будет единственный подарок для именинника.

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Син Тіни Кароль святкує день народження
Сын Тины Кароль празднует день рождения / Instagram / @tinakarol

Тина Кароль рассказала, что на день рождения ее сын попросил необычный подарок. Вениамин мечтает побывать в Национальном музее истории Украины, поэтому совместно со своей звездной мамочкой посетит заведение. Кроме этого, мальчик хочет стать зрителем рождественского шоу Тины Кароль, на котором выступят его любимые украинские исполнители. Вероятно, и это желание потомка исполнит его звездная мама.

"Вениамин мечтает посетить Национальный музей истории Украины. Попросил меня сделать ему вот такой необычный подарок на день рождения. А еще он очень хотел бы приехать из Лондона в Киев на гала-концерт "Рождественская история с Тиной Кароль". На концерте будут все его любимые суперзвезды – Монатик, "Время и Стекло", Дзидзьо, KHAYAT и другие. Имею большую надежду, что все получится и он будет со мной и в зале, и за кулисами, потому что "Рождественские истории" – это, в первую очередь, теплый семейный праздник о вере в чудо и настоящую сказку", – поделилась артистка.

Тіна Кароль з сином під час поїздки до Львова
Тина Кароль с сыном во время поездки во Львов / Instagram / @tinakarol

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные дни рождения Звездные дети Тина Кароль
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