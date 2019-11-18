Тина Кароль призналась, какой необычный подарок выбрал ее сын на день рождения

Впервые за несколько месяцев Тина Кароль пропустила выпуск "Танцев со звездами 2019", где она выступает ведущей. Причиной стал день рождения ее сына Вениамина. В преддверии праздника артистка улетела в Великобританию и призналась, какой подарок у нее заказал именинник.

В понедельник, 18 ноября, единственный сын певицы Тины Кароль празднует день рождения. Вениамину исполнилось 11 лет. По случаю праздника звездная мама отложила все запланированные съемки и полетела к мальчику в Лондон, где уже успела подарить особую открытку с надписью "Идеальный сын". И, как сообщает ТСН, это не будет единственный подарок для именинника.

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Сын Тины Кароль празднует день рождения / Instagram / @tinakarol

Тина Кароль рассказала, что на день рождения ее сын попросил необычный подарок. Вениамин мечтает побывать в Национальном музее истории Украины, поэтому совместно со своей звездной мамочкой посетит заведение. Кроме этого, мальчик хочет стать зрителем рождественского шоу Тины Кароль, на котором выступят его любимые украинские исполнители. Вероятно, и это желание потомка исполнит его звездная мама.

"Вениамин мечтает посетить Национальный музей истории Украины. Попросил меня сделать ему вот такой необычный подарок на день рождения. А еще он очень хотел бы приехать из Лондона в Киев на гала-концерт "Рождественская история с Тиной Кароль". На концерте будут все его любимые суперзвезды – Монатик, "Время и Стекло", Дзидзьо, KHAYAT и другие. Имею большую надежду, что все получится и он будет со мной и в зале, и за кулисами, потому что "Рождественские истории" – это, в первую очередь, теплый семейный праздник о вере в чудо и настоящую сказку", – поделилась артистка.



Тина Кароль с сыном во время поездки во Львов / Instagram / @tinakarol