Тина Кароль призвала оставаться дома и объяснила почему это важно: видео

Народная артистка Украины Тина Кароль записала видеообращение к населению нашего государства и призвала всех оставаться дома, чтобы уберечь себя и родных от инфицирования коронавирусом.

Знаменитости, политики, лидеры мнений не прекращают подчеркивать важность соблюдения карантина во время пандемии коронавируса. Болезнь уже ощутили на себе более, чем миллион людей по всему миру. Она ежедневно забирает тысячи жизней. Известная певица Тина Кароль призвала всех оставаться дома и объяснила почему это важно.

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Исполнительница присоединилась к серии социальных роликов с участием звезд, которые подготовило Министерство культуры и информационной политики Украины. Такую инициативу ввели в рамках поддержки важной коммуникационной кампании относительно профилактических мер против распространения в Украине коронавируса COVID-19.

На видео Тина предстала вместе со своим сыном Вениамином. Они вместе держат плакат, который нарисовал Вениамин, с надписью "Оставайся дома". Обращение записано в виде видеозвонка.

Привет! Наконец-то я тебе дозвонилась! Как у меня дела? Я сижу на самоизоляции, пожалуй, как и все. Это временная мера, но она спасет жизни миллионов людей. Вот это простое правило – остаться дома. Тем более, это прекрасная возможность уделить внимание своим близким и родным. Оставайся дома!

– подчеркнула знаменитость.

Отметим, по состоянию на утро 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая заражения коронавирусом. 23 человека умерли, 19 удалось выздороветь. Для максимального ограждения от инфицирования людей призывают оставаться дома.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала