Тина Кароль прокомментировала обвинения в "подсуживании" на Нацотборе

Хотя Национальный отбор Евровидение-2020 завершился еще 22 февраля 2020 года, в сети до сих пор обсуждают шоу. В частности, даже во время прямого эфира Сергей Притула заподозрил Тину Кароль в "подсуживании". Эти слухи в очередной раз опровергла артистка.

В программе "Светская жизнь" она отметила, что это первый Нацотбор, который прошел без громких скандалов. Кроме того, Тина Кароль обратила внимание Кати Осадчей на то, что мнения звездных судей и зрителей чуть ли не впервые сошлись. Но не обошла она каверзных вопросов о подсуживании.

Важно: Тину Кароль заподозрили в "подсуживании" во втором полуфинале Нацотбора

Известно, что в Национальном отборе принимали участие бывшие участники "Голоса страны", которые были в команде Тины Кароль. В частности, KHAYAT дошел с артисткой до финала шоу и уступил победу Оксане Мухе. Поэтому в сети обратили внимание на высокие баллы экспертов, которые присуждали конкурсанту.

"Там не только KHAYAT, там был David Axelrod, KRUTЬ, хоть она не из моей команды, но из "Голоса", Элина Иващенко была. Это вообще моя победительница в "Голосе. Дети", к ней вообще материнский инстинкт. Меня взяли туда как певицу и вокалистку. Есть менеджер, есть Андрей Данилко, который занимается перфоменсом. Я – за голос и стабильность. Поэтому на "Евровидение" едет тот человек, который наиболее готов к этому", - рассказала Тина Кароль.

Артистка и сама была участницей Евровидения. В 2006 году она представила на конкурсе песню Show Me Your Love, с которой завоевала 7 место. Поэтому в программе Тина Кароль дала совет группе Go_A, которая уже в мае 2020 года будет представлять страну на международном шоу.

На тебя едет поезд, а тебе все равно. Или ты или я. И ты просто идешь, это должна быть машина и, кстати, Go-A такая, она самяа устойчивяа психологически,

– поделилась Тина Кароль.

Как известно, в финале Нацотбора группа Go_A получил наибольшее количество баллов и получила возможность представлять страну на Евровидении-2020. Впервые в Европе зазвучит украиноязычная песня "Соловей", которая уже покоряет сеть. Представители группы заявили, что не намерены менять слова композиции. И каким будет выступление артистов и они внесут правки в свой номер – зрители увидят уже во время Евровидения-2020. По предварительным данным, шоу состоится с 12 по 16 мая.