Тина Кароль против Дакоты Джонсон: кто выглядит эффектнее

Украинская певица Тина Кароль во время своего ежегодного шоу "Рождественская история" выступила во многих городах Украины. Кроме невероятного пения, звезда поразила поклонников еще и стильными и яркими нарядами, которые надевала для выходов на сцену.

Во Львове Тина Кароль зажгла публику в трех разных образах. Одним из них стал серебристый комбинезон с оригинальным декольте, которое соблазнительно подчеркнуло фигуру певицы.

Читайте также: Тина Кароль нашла "мужчину своей мечты": фоторепортаж с концерта во Львове



Тина Кароль / M&M Photography / 24 канал

Платье такого же стиля одела и звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон 1 февраля 2018 года в Лос-Анджелесе. Однако голливудская актриса сделала акцент на красном цвете.



Дакота Джонсон и Джейми Дорнан / Twitter / @AllJamieDNews