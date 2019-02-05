Тина Кароль против Дакоты Джонсон: кто выглядит эффектнее

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Дакота Джонсон и Тина Кароль
Дакота Джонсон и Тина Кароль / Коллаж 24 канал

Украинская певица Тина Кароль во время своего ежегодного шоу "Рождественская история" выступила во многих городах Украины. Кроме невероятного пения, звезда поразила поклонников еще и стильными и яркими нарядами, которые надевала для выходов на сцену.

Во Львове Тина Кароль зажгла публику в трех разных образах. Одним из них стал серебристый комбинезон с оригинальным декольте, которое соблазнительно подчеркнуло фигуру певицы.

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Тина Кароль / M&M Photography / 24 канал

Платье такого же стиля одела и звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон 1 февраля 2018 года в Лос-Анджелесе. Однако голливудская актриса сделала акцент на красном цвете.


Дакота Джонсон и Джейми Дорнан / Twitter / @AllJamieDNews

 

 

 

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Теги: LifeStyle Тина Кароль Стиль и мода Голливуд Музыка
Источник: 24 Канал
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