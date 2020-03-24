Тина Кароль на карантине проводит время с сыном: нежное видео

Известная украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль проводит время на карантине вместе с сыном. Знаменитость редко видится с ним, поэтому это прекрасная возможность побыть вдвоем.

Карантин из-за вирусной пневмонии, которую вызвал коронавирус, заставил весь мир остановиться. Родители больше времени проводят с детьми, есть возможность заняться тем, что давно откладывали на потом. Звезды активно делятся в сети своими занятиями на карантине. Тина Кароль показала поклонникам, как отдыхает вместе с сыном Вениамином.

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Знаменитость призвала всех оставаться дома и беречь себя. Тина отметила, что можно время, которое у нас сейчас есть, использовать с пользой для себя и родных. Артистка считает, что сейчас именно тот период, когда можно наверстать упущенный материал и узнать что-то новое. А быть дома вместе с детьми – это очень круто.

Тина и Вениамин на видео во дворе загородного дома. Мама и сын счастливы, потому что наконец вволю могут насладиться компанией друг друга.

Отметим, по состоянию на 23 марта, в мире подтвердили более 373 000 случаев заражения коронавирусом. Более 16 000 человек умерли, более 101 000 выздоровели. В Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Людей призывают оставаться дома и придерживаться правил гигиены, которые могут обезопасить от инфицирования.

Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала