Тина Кароль раскрыла секреты воспитания единственного сына Вениамина

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Тина Кароль имеет единственного 10-летнего сына Вениамина, который учится в одной из престижных школ Великобритании Repton Preparatory School Звезда, которая воспитывает ребенка одна после смерти мужа Евгения Огира в 2013 году, поделилась секретами воспитания.

Об этом Тина Кароль рассказала в программе "ЖВЛ". По словам певицы, Вениамин – это копия своего отца, в частности в характере, поведении, в подборе одежды и еды.

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Звезда признается, когда она смотрит на сына – видит своего любимого всегда перед собой. "Порой щемит в сердце и сложно, но я горжусь и радуюсь", – убеждает она.

 

Тина Кароль учит Вениамина быть самостоятельным и брать ответственность. Знаменитость предсказала ему серьезное будущее и уверена, что парень станет лидером по жизни.

У него есть талант и потенциал стать взрослее раньше. И это неплохо, мне нужна помощь. Он закаляется в жизни раньше, чем детки это делают в Украине. И я знаю, он возьмет эту ответственность на себя, потому что у него отец был таким,
– заявила артистка.


Вениамин / Instagram / @tina_karol

Известно, что уже несколько лет мальчик живет в Лондоне. Решение отправить сына учиться заграницу Тина еще согласовала с мужем, когда он был живым.

"Он живет в украинской семье, он там научился украинскому языку, ходит в украинскую церковь, танцует гопак", – рассказывает Кароль.

Главное правило певицы в воспитании ребенка – это никогда не применять физическую силу. Так, она никогда не била мальчика и считает такие действия "слабостью интеллекта". А чтобы дети слушались родителей, звезда рекомендует воспитать в них чувство уважения.

Вы должны объяснить разницу между тем или иным... Дети должны знать, что они личности и пришли в этот мир, чтобы жить, а не бояться,
– отметила знаменитость.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Тина Кароль
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