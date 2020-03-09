Тина Кароль рассказала, как защищается от коронавируса: видео

Знаменитая певица, народная артистка Украины Тина Кароль вскоре летит к сыну в Лондон. Там Вениамин учится, а на родину приезжает на каникулы. Звездная мамочка рассказала, как защищает себя и сына от эпидемии коронавируса.

Сын Тины Вениамин живет в британской семье. Известно, что в Великобритании зафиксировали 209 случаев заболевания коронавирусом. Певица волнуется за сына, потому защищает себя, чтобы не привезти болезнь к нему. Об этом она рассказала в программе "Светская жизнь" на телеканале "1+1".

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В Великобритании уже есть много инцидентов заболевания коронавирусом, поэтому Тина пытается защитить своего сына от болезни.

У меня для защиты есть и специальные перчатки и маска. Как он будет лететь на каникулы – это вопрос. Вениамин ребенок и постоянно держит грязные гаджеты в руках, поэтому уследить за чистотой рук трудно. Я думаю, что он не прилетит на Пасху. Вот это для меня самая большая боль. Его семья не паникует и я также,

– рассказала артистка.

Знаменитость отметила, что для того, чтобы уберечь себя и родных, нужно часто мыть руки, дезинфицировать их. Тина убеждена, то паника не поможет, надо хорошо думать о своей защите. Певица советует ходить в публичные места в перчатках.

Тина Кароль в шутку сказала: "Сидим дома, делаем детей".

По состоянию на 8 Марта от заражения коронавирусом умерли 3 943 человек. Общее количество инфицированных по всему миру составляет 107 187 человек. Самая тяжелая ситуация в Италии, Южной Корее, Иране и Китае. Среди инфицированных более 60 тысяч людей выздоровели. 3 марта в Украине, а именно в Черновцах, зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.



Мифы и правда про коронавирус / Инфографика 24 канала

Тина Кароль рассказывает, как защищает себя и сына от коронавируса: смотрите видео онлайн