Тина Кароль рассказала, какая она в повседневной жизни

Все привыкли видеть Тину Кароль уверенной поп-дивой, которая с легкостью общается с многотысячным залом. Но какая артистка за кулисами концертов и шоу?

Об этом она откровенно рассказала накануне своего 35-го дня рождения. Тина Кароль стала приглашенной звездой в программе "Слава +", которое выходит на ютуб-канале "Люкс ФМ".

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По словам артистки, в повседневной жизни она совсем не такая, какой ее привыкли видеть поклонники. Дома Тина любит проводить время в тишине, чтобы накопить энергию. Поэтому за кулисами музыкальных проектов она смело может назвать себя интровертом.

Тина Кароль в обычной жизни домашняя, почти не общается, интровертная девочка ... Когда я интроверт, аккумулирую эту энергию, которую потом отдаю зрителям. Реально, это мой воздух,

– рассказала Тина Кароль.

Артистка призналась, что у нее много друзей, в частности, из мира шоу-бизнеса. Однако с единицами из них она может помолчать. Кроме этого, Тина Кароль призналась, что не любит жаловаться и не является сторонницей обсуждения сплетен. Поэтому встречи с друзьями у нее проходят в уютной атмосфере. В то же время проблемные ситуации Тина Кароль может обсудить со своим пиар-менеджером Павлом Орловым.

"Мне нужны друзья, но я не люблю сплетни. Я не жалуюсь, мы можем разобрать ситуацию с тем же Пашей Орловым. Ну, еще два человека, один ... Мне бы помолчать, знаешь. У меня есть подушка – моя любимая подружка. Это нормально, женщина должна поплакать", – добавила она.

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