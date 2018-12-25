Тина Кароль рассказала о неприятном новогоднем инциденте

Перед Новым годом певица Тина Кароль поделилась со своими поклонниками неприятной историей, которая произошла в ее доме. Звезда призналась, что ее елка перевернулась.

Украинская певица Тина Кароль вынуждена еще раз декорировать новогоднее дерево. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram, а затем соответствующая информация появилась и на фан-странице звезды.

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По словам Тины Кароль, дерево было украшено стеклянными игрушками, поэтому во время инцидента они полностью разбились. Артистка откровенно рассказала, как ей удалось избавиться стекла в помещении и очистить пол.

"Сегодня упала елка! Новогодние стеклянные игрушки разбились вдребезги! В помощь мне был совок и щетка для битого стекла, потом скотч для пола... Хозяйка", – призналась Тина Кароль.

Сторонники звезды сразу же отреагировали на историю певицы. Они рассказали, что тоже имели такую неприятность перед Новым годом и, несмотря на инцидент, пожелали Тине веселых праздников.