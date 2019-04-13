Тина Кароль рассказала о своем необычном увлечении: видео

Популярная украинская певица Тина Кароль призналась поклонникам в социальных сетях в том, что обожает садоводство и ее хобби – это выращивать розы.

По словам Тины Кароль в Instagram-Stories, садоводство приносит ей много радости. В коротких роликах артистка показала свой огород. Видео опубликовали позже на фан-странице певицы.

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Звезда также рассказала поклонникам подробности, как лучше подготовиться к новому сезону.

Кто не знал, я очень люблю садоводство, выращивать розы, а вот мой город. И мы готовы к новому сезону, к новым плодам, вот так мы построили систему полива, кому интересно, берите пример. Очень рада из-за этого. Удивительно, но такие простые вещи иногда действительно радуют,

– отметила Кароль.

Тина Кароль показала свой огород: смотрите видео