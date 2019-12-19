Тина Кароль готовится к особому шоу "Рождественская история": что об этом известно

Популярная украинская певица Тина Кароль уже второй год подряд готовится дать праздничные концерты с названием "Рождественская история". Артистка привлекла к шоу своих коллег и готовит серию выступлений в Киеве и Львове. В какие даты отгремят концерты и чего ожидать от них – читайте в материале LifeStyle 24.

Еще перед стартом подготовки к музыкальному шоу Тина Кароль призналась, что отныне ежегодно будет проводить рождественский концерт. По словам артистки, очень важно сохранить для следующих поколений украинские традиции и показать красоту колядок.

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"В наше время люди потеряли веру в чудо. Мы перестали делиться своим добром и любовью. Но чудо – реально, традиции живы, и не только в вечер перед Рождеством. Они сопровождают нас всю жизнь, нужно только открыть свои глаза и сердце, позволить добру войти в свою душу. Я мечтаю, чтобы этот концерт помог людям пронести огонь добра в душе не только на Рождественские праздники, а и через всю свою жизнь, ведь это зависит только от нас самих", – пояснила Тина Кароль.

Артистка подготовила для меломанов много сюрпризов. В частности, знакомые колядки в исполнении Тины Кароль зазвучат совершенно по-другому. Певица создавала новую обработку песен совместно с композиторами и артистами. Также поклонники смогут услышать известные хиты Тины Кароль.

Проектом "Рождественская история" я хочу объединить нас праздником украинской музыки, наградить общественным вниманием и признанием настоящих героев этого года, возродить традиции колядования и щедрования, получить удовольствие от новогоднего празднования в кругу друзей, своей семьи и своих кумиров! Ведь пока живы традиции – жива страна,

– отметила Тина Кароль.

Согласно официальной информации, концерты пройдут в Киеве 22 декабря (16:00 и 20:00), 23 и 24 декабря (20:00). В столичном "Дворце Спорта" установят новогодние декорации, которые помогут создать праздничную атмосферу. А уже 13 и 14 января Львов будет встречать "Рождественскую историю с Тиной Кароль". Концерты пройдут в Оперном театре.

Интересно, что к "Рождественской истории" присоединились и знаменитые артисты, которые предстанут перед зрителями в необычных образах. Известно, что Дзидзьо выйдет на сцену в костюме имбирного пряника. Артист споет известную украинскую колядку "Нова радість стала", объединив ее с хитом "Вихідний". группа "Беz обмежень" исполнит колыбельную Silent night, соединив ее с треком "Зорі запалали". Также на столичных концертах зазвучат колядки Монатика, "Время и Стекло", Юлии Саниной и группы The HARDKISS, KAZKA, Олега Скрипки, "Женского Квартала", Мишель Андраде, KHAYAT. Присоединится к шоу и оркестр Вооруженных Сил Украины, в котором когда-то выступала Тина Кароль.

Каким будет шоу "Рождественская история с Тиной Кароль": смотрите видео