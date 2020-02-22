Тина Кароль сексуально выступила на Нацотборе Евровидения-2020: видео

В 2020 году Национальный отбор Евровидения приковал внимание всех меломанов. В шоу приняли участие малоизвестные коллективы, которые поборолись за возможность представлять страну на международном конкурсе. Кроме этого, судейское кресло заняла топовая певица Тина Кароль, которая в финале не только оценивала выступления, но и сама презентовала эффектный перформанс.

Тина Кароль выступила перед самым объявлением результатов голосования, когда весь зал и зрители замерли в ожидании. Поэтому все с интересом наблюдали за каждой деталью эффектного шоу от поп-дивы.

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Интересно, что до последнего артистка не признавалась, какую песню подготовила для финала Национального отбора Евровидения-2020. Тина Кароль начала выступление новым хитом из своего репертуара – "Вільна". Эмоциональную песню певица исполняет с Юлией Саниной, однако на шоу Тина Кароль исполнила композицию соло.

На сцену она вышла в стильном монохромном образе. Тина Кароль сменила соблазнительное платье на брюки, боди и тренч в стиле oversize. А уже на следующем этапе своего выступления артистка сняла одежду, оставшись в сексуальном боди. В таком образе она исполнила песню "Ніжно".

Смотрите выступление Тины Кароль в финале Нацотбора Евровидения-2020: видео

Как известно, в 2006 году Тина Кароль выступала на Евровидении. В греческих Афинах певица исполнила ритмичный трек Show Me Your Love, который помог ей занять 7 место. Артистка является активной участницей развлекательных шоу, в частности, она – тренер "Голоса страны–10". Именно поэтому Тина Кароль стала приглашенной судьей Национального отбора Евровидения-2020.