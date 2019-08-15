Тина Кароль снимает новый клип в США: видео бэкстейджа

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль снимает новый видеоклип на свою песню в Лос-Анджелесе, США. На фан-странице артистки в Instagram поклонники опубликовали первые короткие ролики со съемочной площадки.

В публикациях в социальной сети Instagram указано, что над клипом работают американские танцоры. Что интересно, они создают танцевальный контент в виде концептуальных музыкальных клипов.

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В коротком ролике Тина Кароль снимается в очень обтягивающем платье цвета фуксии, которое соблазнительно подчеркнуло пышное декольте и стройную талию певицы. Завершили образ традиционные для звезды локоны и насыщенный макияж с акцентом на губах.

"Снимают новую видеоработу американские танцоры, которые создают танцевальный контент в виде концептуальных музыкальных клипов!" – сообщается в подписи на фан-странице.

 

На другом видео видно, как Кароль позирует в бассейне и сексуально поднимается из него на руках. Поклонники в комментариях сравнили Тину с русалкой.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Тина Кароль Музыка
Источник: LifeStyle 24
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