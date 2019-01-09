Тина Кароль снялась для обложки глянца в обольстительном образе: фото

Популярная украинская певица Тина Кароль в пятнадцатый раз раз стала звездой украинского глянцевого журнала Viva.

Тина Кароль, которая примеряла наряд украинского дизайнера Светланы Бевзы, продемонстрировала хрупкий образ в новой фотосессии.

Читайте также: Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив

Так, первые фото певица показала поклонникам на своей странице в Instagram, а также некоторые снимки были опубликованы на фан-странице звезды.

Я невероятно благодарна Viva! Это по-настоящему особенный выпуск. И цифра 15 и быть трижды обладательницей премии "Самые красивые" – это огромная ответственность. Соответствовать такому идеалу, в котором привыкли видеть меня, не просто. Но ваше доверие помогает мне быть в тонусе, потому что я делаю это ради вас, мои дорогие,

– призналась Кароль.

На обложке Тина появилась изысканном образе с фирменной красной помадой и атласными перчатками. Ее волосы были собраны в пучок и украшенное бантом.

На других фотографиях Кароль позирует в черном бархатном платье, которое подчеркивает очертания талии знаменитости.



Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina



Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina



Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina



Тина Кароль / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль / Instagram / @tina_karol