Тина Кароль стала второй судьей Национального отбора Евровидение-2020

Украинская исполнительница Тина Кароль впервые стала членом жюри Национального отбора Евровидение в Украине в 2020 году. Вместе с ранее объявленным судьей Андреем Данилко она будет оценивать конкурсантов уже в феврале следующего года.

О том, что звезда украинской сцены займет кресло судьи на Нацотборе Евровидение-2020 в Украине сообщили представители телеканалов СТБ и UA: Общественное вещание.

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Народная артистка Украины Тина Кароль отметила, что для нее такая возможность является невероятным событием в жизни и она готова поддержать всех конкурсантов, чтобы они как можно лучше раскрыли свой талант.

"Я рада стать членом жюри национального отбора конкурса Евровидение, быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а после – стать настоящей звездой в своей стране. Евровидение – очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бичевать, если результат другой", – отметила Тина Кароль.

Она добавила, что несмотря на статус Украины как поющей нации, она абсолютно против того, чтобы "ставить перед творческими людьми спортивные нормативы, и стирать их личность желанию золотой медали". Звезда убеждена, что во всем всегда побеждает музыка. "Вместе мы пишем историю уже сегодня", – подытожила Тина.

Что известно о творческом пути Тины Кароль?В 2006 году Тина Кароль уже представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение в Афинах, где заняла 7 место. После этого карьера артистки резко пошла вверех: она выпустила 11 альбомов, 35 клипов и 3 музыкальных фильма, а также организовала со своей командой 11 концертных туров; была судьей большого количества вокальных проектов и имела немало наград.

Добавим, что полуфиналы Национального отбора на Евровидение-2020 состоятся 8 и 15 февраля, и 22 февраля – финал. Прием анкет на участие в украинском отборе завершился 25 декабря. Транслировать Нацотбор будут два телеканала – СТБ и Общественный вещатель UA: ПЕРВЫЙ. Музыкальным продюсером Национального отбора в Украине в 2020 году стал Руслан Квинта, креативным продюсером – Наталья Франчук, а ведущим прямых эфиров – Сергей Притула.