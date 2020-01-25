Тина Кароль: личная жизнь и путь к успеху украинской звезды
25 января празднует именины и день рождения певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль. Сегодня ей исполнилось 35 год. По такому случаю мы решили вспомнить факты ее биографии, как Тина шла к успеху и как менялся ее стиль.
Биография Тины Кароль
Тина Кароль (настоящее имя Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в городе Оротукан Магаданской области. В 1992 году с родителями переехала в Ивано-Франковск.
С юных лет Тина занималась творчеством: сначала она пошла в музыкальную школу, а затем поступила в Киевское высшее музыкальное училище. И старт ее популярности начался с триумфа на "Новой волне" в 2005 году: кроме второго места, она получила особый приз от Аллы Пугачевой.
Тогда артистка сняла дебютный видеоклип "Выше облаков", который положил начало профессиональной карьеры Кароль.
Смотрите клип Тины Кароль "Выше облаков":
А уже через год, в мае 2006 года, Тина Кароль представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Афинах и заняла 7 место с песней "Show Me Your Love".
Смотрите выступление Тины Кароль на Евровидении 2006 с песней Show Me Your Love:
Уже семь лет Тина является тренером в вокальных проектах телеканала 1 + 1 "Голос. Дети" и "Голос страны".
С каждым годом творчество певицы находит все больше поклонников и привлекает все больше внимания. А в январе 2017 года Президент Украины Петр Порошенко присвоил Кароль звание "Народная артистка Украины".
Успех Тины Кароль растет с каждым годом
Личная жизнь
Тина Кароль была замужем за музыкальным продюсером Евгением Огиром, они поженились в 2008 году, и в том же году у них родился сын Вениамин. В браке пара прожила пять лет – в 2013 году Евгений умер от рака желудка.
Кароль сумела пережить личную трагедию, и в этом ей помогла музыка: звезда записала новый альбом, провела всеукраинский концертный тур с музыкальным спектаклем "Я все еще люблю".
Смотрите выступление Тины Кароль "Я все еще люблю":
Ранее в интервью Harper's Bazaar Тина поделились мнением относительно того, нужен ли современной женщине мужчина.
Как девушка я понимаю, что нужен. Но, общаясь с женщинами взрослее и мудрее, замечаю, что можно прожить полноценную жизнь и без него. Если муж – опора, то да – с таким находишь еще большую силу, но если он бремя – теряешь себя",
– считает артистка.
Сейчас сын Кароль учится в Великобритании. Мальчик живет не в общежитии, а в украинской семье, которую Тина для него нашла. Артистка рассказывает, что видится с сыном часто и очень гордится его успехами.
"Веня – моя гордость и отдушина. Он делает большие успехи в учебе. Недавно получил награду Golden Star за хорошие оценки, – говорит Кароль.
Тина Кароль с сыном Вениамином
Стиль
Последние годы стиль Тины заметно изменился: во время эфиров звезда появляется в изысканных платьях, которые подчеркивают ее женственную фигуру.
Тина Кароль в модной съемке
Певица снимается в модных фотосессиях для различных глянцев, одна из последних съемок была для журнала Bazaar. Среди модных кадров били и очень соблазнительные.
Стоит отметить, что Тина стала первой украинкой на обложке Bazaar.
Тина Кароль для Bazaar
Тина Кароль в сексуальной съемке
Тина Кароль для Bazaar
Тину можно увидеть в образах, как у топ-модели Беллы Хадид, певицы Бритни Спирс или супермодели Жизель Бюндхен.
Тина Кароль в платье как у Жизель Бюндхен
Также в феврале 2017 года Кароль стала лицом косметического бренда Garnier. На этом звезда не остановилась и выпустила собственную помаду, а в прошлом создала собственный аромат Tina by Tina Karol.
Тина Кароль выпустила собственную помаду:
Помада от Тины Кароль личе красного цвета
Фото: tinakarol.com, Harper's BAZAAR