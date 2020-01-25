Тина Кароль: личная жизнь и путь к успеху украинской звезды

25 января празднует именины и день рождения певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль. Сегодня ей исполнилось 35 год. По такому случаю мы решили вспомнить факты ее биографии, как Тина шла к успеху и как менялся ее стиль.

Биография Тины Кароль

Тина Кароль (настоящее имя Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в городе Оротукан Магаданской области. В 1992 году с родителями переехала в Ивано-Франковск.

С юных лет Тина занималась творчеством: сначала она пошла в музыкальную школу, а затем поступила в Киевское высшее музыкальное училище. И старт ее популярности начался с триумфа на "Новой волне" в 2005 году: кроме второго места, она получила особый приз от Аллы Пугачевой.

Тогда артистка сняла дебютный видеоклип "Выше облаков", который положил начало профессиональной карьеры Кароль.

Смотрите клип Тины Кароль "Выше облаков":

А уже через год, в мае 2006 года, Тина Кароль представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Афинах и заняла 7 место с песней "Show Me Your Love".

Смотрите выступление Тины Кароль на Евровидении 2006 с песней Show Me Your Love:

Уже семь лет Тина является тренером в вокальных проектах телеканала 1 + 1 "Голос. Дети" и "Голос страны".

С каждым годом творчество певицы находит все больше поклонников и привлекает все больше внимания. А в январе 2017 года Президент Украины Петр Порошенко присвоил Кароль звание "Народная артистка Украины".



Успех Тины Кароль растет с каждым годом

Личная жизнь

Тина Кароль была замужем за музыкальным продюсером Евгением Огиром, они поженились в 2008 году, и в том же году у них родился сын Вениамин. В браке пара прожила пять лет – в 2013 году Евгений умер от рака желудка.

Кароль сумела пережить личную трагедию, и в этом ей помогла музыка: звезда записала новый альбом, провела всеукраинский концертный тур с музыкальным спектаклем "Я все еще люблю".

Смотрите выступление Тины Кароль "Я все еще люблю":

Ранее в интервью Harper's Bazaar Тина поделились мнением относительно того, нужен ли современной женщине мужчина.

Как девушка я понимаю, что нужен. Но, общаясь с женщинами взрослее и мудрее, замечаю, что можно прожить полноценную жизнь и без него. Если муж – опора, то да – с таким находишь еще большую силу, но если он бремя – теряешь себя",

– считает артистка.

Сейчас сын Кароль учится в Великобритании. Мальчик живет не в общежитии, а в украинской семье, которую Тина для него нашла. Артистка рассказывает, что видится с сыном часто и очень гордится его успехами.

"Веня – моя гордость и отдушина. Он делает большие успехи в учебе. Недавно получил награду Golden Star за хорошие оценки, – говорит Кароль.



Тина Кароль с сыном Вениамином

Стиль

Последние годы стиль Тины заметно изменился: во время эфиров звезда появляется в изысканных платьях, которые подчеркивают ее женственную фигуру.



Тина Кароль в модной съемке

Певица снимается в модных фотосессиях для различных глянцев, одна из последних съемок была для журнала Bazaar. Среди модных кадров били и очень соблазнительные.

Стоит отметить, что Тина стала первой украинкой на обложке Bazaar.

Тина Кароль для Bazaar

Тина Кароль в сексуальной съемке

Тина Кароль для Bazaar

Тину можно увидеть в образах, как у топ-модели Беллы Хадид, певицы Бритни Спирс или супермодели Жизель Бюндхен.



Тина Кароль в платье как у Жизель Бюндхен

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine) 29 Гру 2017 р. о 4:07 PST

Также в феврале 2017 года Кароль стала лицом косметического бренда Garnier. На этом звезда не остановилась и выпустила собственную помаду, а в прошлом создала собственный аромат Tina by Tina Karol.

Тина Кароль выпустила собственную помаду:



Помада от Тины Кароль личе красного цвета

Фото: tinakarol.com, Harper's BAZAAR