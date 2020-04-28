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Тина Кароль трогательно вспомнила покойного мужа: архивное фото

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Тина Кароль опубликовала архивное фото мужа
Тина Кароль опубликовала архивное фото мужа / Фото из открытых источников

Сегодня, 28 апреля, Тина Кароль чтит память своего покойного мужа Евгения Огира, который умер в 2013 году.

Тина Кароль всегда в своих интервью рассказывает, как трудно ей давалось преодолеть горе, которое случилось с ней 7 лет назад. В начале года артистка впервые призналась, что "ожила" только недавно, поскольку все это время у нее был посттравматический синдром после смерти мужа, который умер от рака желудка.

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В годовщину смерти своего мужа, Тина Кароль опубликовала архивную фотографию с надписью: "Другая близость, ей 7 лет". Вероятно, фотография была сделана именно в день их свадьбы.

Євген Огір
Покойный муж Тины Кароль Евгений Огир

Поженились влюбленные 15 января 2008 года на Мальдивах, 15 июня они обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры, а в том же году 18 ноября у супругов родился первенец.

Весілля Євгена Огіра та Тіни Кароль на Мальдівах
Свадьба Евгения Огира и Тины Кароль на Мальдивах

Певица рассказала в интервью программы "Слава+», что муж даже после смерти еще помогает ей во сне решать некоторые проблемы. Была даже ситуация, когда она хотела отказаться от одного предложения, но Огир во сне посоветовал поступить иначе. И она прислушалась.

По ее словам, справиться с горем ей помогла молитва. Обращение к Богу помогло Тине не упасть духом и осознать, что ей стоит жить ради сына Венеамина. 

Евгений Огир умер на 33 году жизни в одной из больниц Киева, не сумев преодолеть онкологическую болезнь. В 2013 году их совместному сыну Венеамину было всего лишь 5 лет.

Автор: Юлия Турелык
Теги: Потери Тина Кароль LifeStyle
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