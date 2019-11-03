Тина Кароль тронула сеть объяснением, почему ее сын не будет певцом

Певица Тина Кароль неоднократно демонстрировала особую семейную идиллию с 10-летним сыном Вениамом. Однако повторять или превосходить успех звездной мамы мальчик не планирует.

Ранее Тина Кароль рассказала, что ее сын быстро развивается и меняет свои предпочтения. Вениамин, который учится в Лондоне, любит математику и изучает игру на фортепиано. Однако связывать свою жизнь с музыкой он категорически не хочет, призналась в программе "Светская жизнь" Тина Кароль. Артистка вспомнила один разговор с потомком, в котором он заявил, что представители шоу-бизнеса имеют мало времени для своих детей. Именно поэтому Вениамин не мечтает повторить успех матери.

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Чего он точно не хочет, так это быть артистом. И тут такой камень в мой огород, потому что говорит: "Артисты очень редко видятся со своими детьми",

– пояснила Тина Кароль.

Певица заплакала от такого объяснения сына. В то же время Тина Кароль призналась, что при первой же возможности проводит время с Вениамином. Недавно звездная мама устроила для своего сына отдых во Львове. Вместе с мальчиком она прогулялась по улицам города и посетила оригинальные заведения.

"Мы были во Львове, зашли в рыцарский ресторан, где нас угостили. Вениамин достал тот меч Артура, сказал, что он рыцарь и так далее. И вареники, и суши, – что он там только не выбирал. Знаешь, он когда с мамой так близко, это для него самые крутые моменты. Сейчас он подрос и начинает от меня этого еще больше просить, быть вместе чаще", – рассказала Кате Осадчей Тина Кароль.



Тина Кароль с сыном во Львове​ / Instagram / @tinakarol

Как известно, муж Тины Кароль Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое он пытался вылечить в одной из столичных клиник. У пары остался единственный сын Вениамин, которого Тина Кароль отдала учиться в Великобританию. Недавно певица приняла участие в "Завтраке с 1+1", где откровенно рассказала об отпрыске.

"Он копия отца в характере, поведении, подборе одежды и рационе пищи. Он растет и я вижу своего мужа всегда перед собой. Иногда щемит в сердце, но я им горжусь. У него есть талант и потенциал стать взрослее раньше. Мне нужна опора, он знает это. Он нормально возьмет на себя эту ответственность, у него отец был такой", – рассказывала Тина Кароль.