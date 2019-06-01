Тина Кароль воплотила свою детскую мечту: эффектные видео

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Тина Кароль осуществила свою детскую мечту
Тина Кароль осуществила свою детскую мечту / Instagram / @tina_karol

Популярная певица Тина Кароль решила воплотить свою детскую мечту: звезда побывала на Ниагарском водопаде и покаталась там на туристической лодке.

Соответствующие ролики Тина Кароль показала в Instagram-Stories. Впоследствии видео распространили на фан-странице певицы, которую активно ведут ее преданные поклонники.

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На кадрах видно, как Тина Кароль, не скрывая своего восторга, отправилась на экскурсию со своей творческой командой. Звездным туристам выдали дождевые плащи, которые не защитили их от чрезмерной влажности, поэтому певица предстала перед поклонниками с мокрыми волосами.

"Это была моя детская мечта. Вот эта часть Ниагарского водопада в Америке, а мы сейчас в Канаде, через реку... Здесь так много людей, все одеты смешно (в красные дождевики, – LifeStyle 24). Обычно, я не являюсь блоггером, но это должны все увидеть", – призналась Тина Кароль.

Звезда пыталась зафиксировать каждую минуту своего путешествия, чтобы все поклонники имели ощущение, будто сами побывали на Ниагарском водопаде. После экстремального путешествия артистка продолжила визит в Канаду. 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Канада Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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