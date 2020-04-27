Тина Кароль выбрала сексуальное платье для эфира "Голоса страны-10"

Певица Тина Кароль решила эпатировать в последнем выпуске юбилейного 10 сезона "Голоса страны". В финале она появилась в платье с сексуальным декольте.

Как известно, Тина Кароль – любительница красивых дизайнерских платьев, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Поэтому появление поп-дивы в 15 выпуске "Голоса страны" не стало исключением. В финале рейтингового шоу Тина Кароль появилась в черном платье с сексуальной зоной декольте. Пикантности образу звездного тренера добавляло отсутствие нижнего белья.

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Из-за пандемии коронавируса Тина Кароль, как и ее коллеги по шоу, остались дома. Поэтому из собственных поместий они в онлайн-режиме комментировали выступления участников и призвали зрителей голосовать за своих подопечных.

Тина Кароль установила камеру в своем своеобразном кабинете, который расположен на чердаке ее имения. Артистка позировала на фоне свечей и цветов, а также белого фортепиано, что выглядело очень романтично. А вот запись она начала с ванной комнаты, представ в полотенце на голове.

Интересно, что предыдущие платья для "Голоса страны-10" были не менее привлекательными. Так, на кастингах шоу Тина Кароль появилась в бежевом костюме, расшитом пайетками. Вокальные поединки обольстительная тренер проекта встретила в белоснежном платье с асимметричным вырезом, а на нокаутах красовалась в желтом приталенном платье.